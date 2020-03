Referendum, i nomi dei presidenti di seggio per la città di Bisceglie

Resi noti i nomi dei presidenti di seggio per la città di Bisceglie in occasione del Referendum confermativo sull'ipotesi di taglio del numero dei parlamentari previsto per il prossimo 29 marzo. Sez. 1 di Fazio GiuliaSez. 2 Ricchiuti MariagraziaSez. 3 Mastrototaro MariacristinaSez.