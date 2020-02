​Il secondo party del DF tra musica, novità e attenzione al sociale ​

Coronavirus, contagiato un molfettese residente a Londra

Primo molfettese contagiato dal coronavirus. Si tratta di un uomo residente a Londra, che nei giorni scorsi è arrivato a Molfetta, per poi ripartire in direzione Inghilterra poco dopo. L’uomo, attualmente sottoposto alle cure a Londra (e che non è in gravi condizioni), ha prontamente