​Al via la rassegna primaverile di incontri con l'autore "Segnalibri"

Parte a marzo la rassegna primaverile di incontri con l’autore organizzata dall’Associazione Borgo Antico a Bisceglie. Una serie di appuntamenti che si svolgeranno durante tutta la Primavera, fino a maggio inoltrato.

Questo il programma di marzo:

4 marzo, libreria Prendi Luna Book&More (via Tupputi), ore 18,00 – Amalia Mancini e Federica Gambacorta presentano “Il dinosauro Arzillo, sulle orme del passato” (ed. Gelsorosso);

11 marzo, libreria Vecchie Segherie Bookstore Mondadori (via Porto), ore 19,30 – Erica Mou presenta in anteprima nazionale “Nel mare c’è la sete” (ed. Fandango Libri). Evento in condivisione con Sistema Garibaldi e Circolo dei Lettori;

12 marzo, negozio biologico Bioetu (via Sant’Andrea), ore 18,00 - Mina Micunco presenta “Le ricette della salute” (ed. Adda);

28 marzo, Palazzo Tupputi, ore 18,00 - Alessandro Sacchi presenta “Conversazione sulla Monarchia” (ed. Historica).