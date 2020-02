Coronavirus, l'appello dei pediatri: "Evitate di intasare pronto soccorso e ambulatori medici"

Secondo i dati epidemiologici, al momento i bambini sono gli unici ad essere risparmiati dal Coronavirus, ma come scrive in una nota il presidente della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) "possono rappresentare il serbatoio di infezioni per genitori e nonni".



Abbiamo, quindi, contattato il dott. Cristoforo Vania, in rappresentanza dei pediatri tranesi, chiedendo in che modo le famiglie possono evitare il contagio e quali sono le misure precauzionali da adottare.



"Il consiglio che vogliamo dare è che in accordo con le direttive del Ministero della Salute, cerchiamo di valorizzare il più possibile tutte quelle misure preventive che possono limitare l'eventuale contagio. Consigliamo l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria ed il distanziamento sociale. Suggeriamo, inoltre, di evitare di intasare il Pronto Soccorso o gli ambulatori medici"

Il pediatra Vania conclude ribadendo che "è preferibile il contatto telefonico al fine di stabilire se il bambino è da giudicare a rischio e se è stato a contatto con sospetti o potenziali infetti per poi adottare misure a protezioni di tutti quali l'isolamento per 14 giorni".

Il Ministero della Salute ha inoltre diffuso 10 consigli per cercare di evitare il contagio:



1. Lavarsi spesso le mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

10. Contattare il numero verde 1500 per maggiori informazioni.