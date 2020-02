Un tuffo nel passato per puntare dritti verso il futuro. E' la notte dei ricordi, della nostalgia di chi ha qualche anno in più, ma anche dei giovani che hanno voglia di guardare al futuro con speranza e con il desiderio di vivere la spensieratezza della loro età.

E' lo spirito che ha animato la notte di apertura della Df, la discoteca sul Ponte Lama, che eredita lo spirito del Divinae Follie e lo proietta verso il domani. Sabato a tarda sera l'area circostante è stata presa letteralmente d'assalto dalle auto in cerca di un parcheggio, così come le piste da ballo sono state invase dal popolo della notte che ha voluto essere presente alla ri-partenza di questo locale che è stato per 30 anni il mito della movida pugliese.

Il progetto dell'imprenditore molfettese Roberto Maggialetti, polemiche a parte sul nome della struttura, è destinato a scrivere una nuova pagina della storia dei locali notturni del Nord Barese ed in tanti hanno voluto essere presenti per dire: io c'ero.

In allegato il servizio televisivo che porta la firma della giornalista Marilena Farinola.