È ufficialmente partita l’avventura della Fitcenter Triathlon & Running Team che ha presentato il suo progetto ad appassionati e curiosi mercoledì 19 febbraio, nella sala della Birreria Simple a Bisceglie.

A fare gli onori di casa il presidente Matteo Maenza, coadiuvato dal vice presidente Giuseppe Ruggieri, ed il tecnico Luigi Cangellario. Presenti nell’occasione Claudio Meliota (Presidente della federazione Triathlon Puglia) e Antonello Mastrofilippo (Referente giovanile regionale Fitri).

Disciplina olimpica dal 2000, il triathlon è articolato su tre prove: nuoto, ciclismo e corsa, che si svolgono in immediata successione con distanze definite in base alla categoria. Durante il corso della conferenza, aperta dai saluti del sindaco Angarano e dall’assessore allo sport Loredana Acquaviva, spazio alle voci dei protagonisti. Finale con la presentazione della squadra e dei progetti di gara nel 2020. Chiosa riservata alle parole di Pasquale Ricchiuti, ideatore del progetto Fitcenter Triathlon e promotore di un progetto, il terzo nella provincia Bat, che aspira ad ingrandirsi con un settore giovanile ed il sogno di creare in futuro un settore per atleti disabili.

Team composto composto: Luigi Cangellario, Giuseppe Scardigno (capitano), Maurizio Simone, Giacinto Lopopolo, Pasquale Ricchiuti, Giulio Terrone, Carlo Serpieri, Luciano Cassanelli, Tommaso Regina, Dario Bufo, Fabio Salvemini, Giuseppe Rubini, Michele Tempesta, Kay Gadaleta, Camilla Lenti, Matteo De Gennaro e Grazia Anna Lafranceschina.