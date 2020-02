"Uccelli" de La Bottega degli Apocrifi a Bisceglie

Da qualche giorno a Bisceglie, all’interno di sqolaGaribaldi, un gran numero di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, condotti da guide esperte, vanno costruendo il loro debutto in Teatro: no, non si tratta di un saggio di fine anno, né di una recita scolastica. S’incontrano tutti i pomeriggi e gradualmente, chi col canto, chi con la parola, vanno componendo quel coro che costituirà presto l'ossatura portante del prossimo appuntamento della stagione teatrale diretta da Carlo Bruni per il Comune di Bisceglie e il Teatro Pubblico Pugliese.

414 anni prima di Cristo, Aristofane da corpo e voce a due uomini che, contestando le leggi del loro mondo corrotto e inneggiando al cambiamento, convincono il popolo dagli ingenui uccelli a costruire una città che presto si rivelerà uno straordinario strumento per l’esercizio del loro potere. La storia della città che gli Uccelli di Aristofane edificano fra la terra degli uomini e il cielo degli dei è nota, ma venerdì 21 febbraio alle 21,00, al Politeama, ad arricchire per sistemaGaribaldi quelle Cose dell’Altro Mondo che ne caratterizzano la programmazione, è una sua travolgente interpretazione.

Cosimo Severo, in qualità di regista, Stefania Marrone, come drammaturga e Fabio Trimigno, compositore, per La Bottega degli Apocrifi, mettono in scena la commedia dell’ateniese includendo rappresentanze di una comunità multietnica e soprattutto dando voce ai suoi eredi legittimi: i ragazzi. Come se il Teatro fosse un esercito collettivo di libertà, come se l’urgenza vitale di 100 fra bambini e adolescenti fosse più forte della logica di mercato, questo spettacolo vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini, portare in scena un teatro della Comunità. E ad occhio e croce, se Aristofane potesse vederli non mancherebbe di associarli alle Grandi Dionisie: quell’appuntamento teatrale che la Grecia tutta si dava, offrendo agli artisti un’occasione per dire quello che pensavano sul potere e sulle vicende degli uomini. Un’esperienza potente che rilancia il ruolo del Teatro come spazio in cui la polis si ritrova per riflettere sul proprio tempo, le contraddizioni che lo distinguono e in questo caso per affrontarle con l’ironia propria della commedia.

Botteghino aperto dal martedì al sabato, dalle 18,00 alle 20,00 presso il Teatro Garibaldi: pochissimi i biglietti ancora disponibili.

Città di Bisceglie

Teatro Pubblico Pugliese

sistemaGaribaldi

diretto da Carlo Bruni

stagione 2019 2020

COSE DELL’ALTRO MONDO

venerdì 21 febbraio 2020 ore 21,00

Bisceglie - Politeama Italia

La Bottega degli Apocrifi

UCCELLI

da Aristofane

una folle riscrittura di Cosimo Severo e Stefania Marrone

in scena un intero popolo con le musiche dal vivo composta da Fabio Trimigno

per una produzione di Comunità