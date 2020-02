​"Toccare... per comprendere e per gustare l'arte", Universo Salute coinvolge gli ipovedenti

Venerdì 21 febbraio, dalle ore 17.30, si svolgerà al primo piano della palazzina amministrativa di Universo Salute - Opera Don Uva un evento denominato "Toccare... per comprendere, per gustare l'arte", promosso dall'Unione Italiana Ciechi. In programma gli interventi del presidente Bat U.I.C. Franco Giangualano, del referente U.I.C. Bisceglie Marco Maenza, di Silvio Alviti, responsabile del Centro regionale audiolibri di Bari, di Rosa Leuci, del Circolo dei Lettori, e di Marcello Paduanelli, Direttore amministrativo di Universo Salute.

L'evento non sarà solo un viaggio attraverso le sensazioni tattili, ma una "reale" immersione in una dimensione in cui la vista verrà completamente annullata, stimolando la fantasia e scatenando profonde emozioni. Fruitori dell'iniziativa saranno tutti coloro che avranno voglia di provare tale esperienza "al buio", (gratuita). Ci saranno un minimo di 4 accompagnatori che guideranno i fruitori nel percorso.

L'obiettivo primario è ovviamente sensibilizzare tutti i fruitori all'emancipazione ed all'integrazione delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime.