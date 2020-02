Lunedì scorso, 17 febbraio, presso la Scuola Primaria “Prof. Arc. Caputi di Bisceglie sono stati formati più di 100 docenti provenienti da diverse scuole della città in materia di Disturbi Neuroevolutivi.

Un’iniziativa a cui è stato invitato come relatore il Neuropsicologo biscegliese Dr. Mauro Di Pierro, tra i massimi esperti locali nel settore delle Neuroscienze Cliniche che ha visto, per la prima volta nella città di Bisceglie, una partecipazione massiva di insegnanti al punto tale da dover chiudere anticipatamente le iscrizioni.

La relazione diagnostica consegnata a scuola è spesso considerata un documento poco comprensibile, difficile da leggere e fonte d’ansia ed incertezze da parte dei docenti nel momento in cui si redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP). A tal punto, partendo da casi clinici reali, il Dr. Di Pierro ha fornito una traduzione “pragmatica” dei referti diagnostici al fine di una corretta interpretazione volta alla successiva stesura di un PDP creato ad hoc per ciascun alunno.

Si spera in futuro che anche altre scuole apriranno le porte a tali tipi di eventi formativi poiché la formazione del personale docente è il Gold Standard per aiutare concretamente in classe gli alunni con DSA, ADHD, ADD, Disprassia, Disturbi del Linguaggio e altri Disturbi del Neurosviluppo!