"Sfilata sotto le Stelle" è questo il nome dell'evento che si svolgerà questa sera in via A.Moro in occasione della presentazione della nuova collezione di abiti da cerimonia P/E 2020 fortemente voluta e organizzata da Teresa Valente Sposi. Un evento "glamour" e assolutamente da non perdere.

Lo storico negozio di via A.Moro, quest'anno ha voluto stupire un pò tutti, complice anche l'aria primaverile di questi giorni, con una kermesse di moda che vedrà sfilare sulla passerella modelli e modelle con indosso le ultime novità da cerimonia per questa primavera/estate.

Questa sera, quindi, l'eleganza e la "bellezza" della moda accompagneranno, in via A.Moro la domenica dei biscegliesi.