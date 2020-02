​Galantino: «Le foibe sono una pagina di storia, una delle più buie del nostro Paese​»

«Le foibe sono una pagina di storia, una delle più buie del nostro Paese. Chi lo nega è ignorante. Ieri il presidente Mattarella si è finalmente espresso in merito, e lo ringraziamo per questo. Migliaia di nostri connazionali sono morti solo perché italiani, come il biscegliese Antonio Papagni, agente di Polizia della Questura di Trieste, colpevole di essere ITALIANO. Domenica 16 alle 10 sarò a commemorarlo a Bisceglie in via San Lorenzo 55. La storia e il ricordo meritano rispetto, e nessun orrore del genere dovrà mai più ripetersi».

Lo dichiara il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.