"​Intorno ai libri" torna con​ una lunga giornata di studio con Francesca Romana Grasso​

Intorno ai libri torna con un nuovo appuntamento formativo sabato 15 febbraio al Castello di Bisceglie, una lunga giornata di studio con Francesca Romana Grasso.

L’incontro tra i libri e le persone agli esordi della vita avviene attraverso una mediazione: se intorno all'oggetto libro o a un’immagine si alimentano isole di intimità e piacere, su di esse si radicherà un interesse verso la lettura, un interesse che muterà mano a mano che si renderanno disponibili per il lettore in fasce nuove funzioni cognitive, motorie e sociali.



Il workshop propone un viaggio nella storia dei primi libri per l’infanzia per ripercorrere visioni e ideologie che hanno orientato le scelte creative e quelle editoriali: arriveremo così ad analizzare alcune delle proposte contemporanee più significative ma rifletteremo anche sul perché alcune sono deboli, mantenendo lo sguardo sulle capacità necessarie al lettore per poter godere dello sviluppo narrativo e dei meccanismi ludici che ogni libro gli propone.



Si parlerà trasversalmente di educazione attiva e sensoriale, di competenze motorie, di amorevolezza attraverso la ricerca di protagonisti quali, tra gli altri, Tana Hoban, Katsumi Komagata, Bruno Munari, Edward Steichen, e case editrici come Thierry Magnier, Les Grandes personnes, Widnokrag, La Coccinella, Corraini, Babalibri, Topipittori.



A chi è destinato: Insegnanti, educatori, genitori, curiosi



Durata dalle 10:00 alle 18:00 (con un'ora di pausa pranzo)



Il costo del corso è di 80€



Per info e prenotazioni

eventi@zonaeffe.it - info@mammachilegge.it

340 840 4832 - 349 639 2494



***

Chi è Francesca Romana Grasso

Si occupa di educazione, cultura, welfare.

Il suo percorso di studi è stato molto lineare: Diploma Magistrale, Laurea in Pedagogia, Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Educazione, master in Letteratura per l'Infanzia.

Il percorso lavorativo meno: formatrice e consulente presso servizi educativi, sociali, sanitari, culturali (dal 1996), ho seguito dei progetti di formazione per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria umbra (1999-2004).

Si confronta spesso con Stig Dagerman, Maria Montessori, Bruno Munari, Emmi Pikler, Dag Solstad, Henri Wallon, Frank Westerman, Guus Kuijer, Armin Greder.