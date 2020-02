Pulcinella al Don Sturzo col suo “viaggio all’inferno”

Secondo appuntamento con la sesta edizione di “Children 84”, la rassegna di teatro per bambini e famiglie del Teatro Don Sturzo di Bisceglie diretto da Tonio Logoluso. Domenica 16 Febbraio alle ore 18 la compagnia Fattoria degli artisti presenta “Pulcinella all’inferno”, divertente e avventuroso viaggio della storica maschera napoletana nel mondo degli Inferi, con Gianbattista Rossi, Nicola Calabrese, Rosalia Paternoster e Marzia Colucci.

Stanco della sua famiglia e della vita sulla terra, delle continue difficoltà economiche e dei litigi, Pulcinella decide di andare all'inferno, ma ci capita in un giorno di sciopero generale. Disperato, fa di tutto per farsi aprire le porte degli Inferi e alla fine ci riesce, ma non è affatto come se l'aspettava! In questo viaggio ricco di situazioni buffe e imprevedibili c’è il fascino immortale di alcune maschere tipiche della Commedia dell’Arte (tra cui Pantalone), perfette per raccontare con leggerezza e intelligenza vari stati d’animo dell’essere umano. Uno spettacolo sorprendente, con originali trovate dei quattro attori in scena, sostenute da molte vicende comiche che divertiranno grandi e piccini.

Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314. Il Teatro Don Sturzo, climatizzato e dotato di ampio parcheggio, si trova in via Pozzo Marrone 86, adiacente alla scuola media Battisti-Ferraris. Gli altri spettacoli in rassegna: “Mettici il cuore” (22 Marzo), “Il giornalino di Gian Burrasca” (5 Aprile).