Sabato 15 e domenica 16 febbraio avrà luogo, presso il Palacosmai di Bisceglie, il primo workshop di tessuti aerei e corda con Oskar Mauricio, performer internazionale.

L'evento, patrocinato dal comune di Bisceglie e realizzato dall'agenzia di organizzazione eventi InMotion Events, insieme a i performer Antonella Lippolis e Claudio Vitale e in collaborazione con Compagnia EleinaD., nasce con l'intento di promuovere l'universo della danza aerea sul nostro territorio di riferimento.

Come spiega Oskar Mauricio «questo incontro si baserà sulla coscienza dello spazio-tempo e sulla comprensione del nostro corpo nell'aria, poiché la sensazione circolare dei nostri arti consente di comprendere la filosofia del movimento e l'importanza della scoperta della nostra stessa presenza, del nostro corpo che si armonizza involontariamente. Daremo un approccio al lavoro tecnico ma anche a come quel lavoro non si discosta dal resto. Questo modo consapevole ci porterà a spazi personali unici e infiniti nella nostra ricerca tecnica o artistica.

Tecnicamente, lavoreremo sulla comprensione e il debug di elementi tecnici "complessi" e capiremo come possiamo trasformarli o avere una buona base nel processo delle evoluzioni in aria proteggendo i nostri corpi da qualsiasi tipo di lesione».

Un appuntamento unico nel suo genere che offrirà una possibilità concreta di confronto e di crescita per i singoli aerialisti, aiutandoli a vivere l'esperienza artistica a 360 gradi.

Un evento ambizioso, di grande richiamo e di ampio respiro che ci si augura possa avere un prosieguo negli anni a venire.