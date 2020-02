«Divertimento è la parola d’ordine di una splendida domenica mattina trascorsa in largo Fiamme Gialle. Un pizzico di entusiasmo e tanta voglia di fare sono bastati per incentivare i ragazzi della nostra associazione».

E' quanto scrivono i ragazzi di Bisceglie Illuminata che hanno promosso una mattinata dedicata al Carnevale.

«Animazione per bambini, mascotte, balli, musica, laboratori a tema carnevalesco, degustazione di prodotti tipici e lettura di poesie in dialetto biscegliese - prosegue la nota - hanno contribuito a rendere l’evento molto piacevole per grandi e piccini.

I nostri ragazzi tramite La realizzazione delle maschere di carnevale e i balli, sono riusciti a far divertire centinaia di bambini con i loro genitori. È stato molto appagante vedere i sorrisi sul volto della gente che ci circondava, soddisfatta del servizio offerto. A completare il tutto, "C'era una volta" di Luciano Capurso, dell’associazione sportiva ludobike, i bambini della parrocchia della Madonna di Misericordia e di Nicola Ambrosino e Franco Carriera che hanno presentato alcuni sketch in dialetto biscegliese.

Ringraziamo tutti per la presenza e speriamo che possa essere ripetuta al più presto e sempre al meglio».