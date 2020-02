SI è svolta martedì 4 febbraio presso la sede Confcommercio di Bisceglie una riunione programmatica del CONBITUR, alla presenza dei soci del Consorzio e del presidente Girolamo Di Molfetta, dell’assessore al Turismo Rosalia Sette, del Consigliere Comunale e membro della consulta al Turismo Michele De Noia e Katia Todisco in qualità di segretaria Confcommercio e padrona di casa.

L’atteso incontro ha toccato tutti i principali temi riguardanti le strategia da porre in essere nel breve/medio e lungo periodo al fine di rendere Bisceglie e la cultura biscegliese meta turistica ambita e carpita dai turisti di tutto il mondo.

Il CONBITUR ci tiene a fare le cose come si deve e ambisce ad assurgere al ruolo di volano ed ente di coordinamento tra i vari attori politici e sociali del territorio.Da qui l’esigenza di una “cabina di regia” su cui far confluire idee, iniziative e progettualità inerenti al turismo da non disperdere nel dedalo della burocrazia e delle sovrapposizioni organizzative.

Una sorta di “direttore d’orchestra” capace di rendere armonica la difficile e complessa orchestra dell’ospitalità turistica al fine di rendere Bisceglie meta non solo attrattiva in termini di ospitalità ma inserita all’interno di un “sistema” di accoglienza in grado di far sentire i suoi ospiti accolti e integrati nel territorio.

Sicuramente è un compito non facile, fare sistema significa coinvolgere tutti gli attori economico e sociali del territorio, associazioni di categoria e con il supporto della politica locale.

In questo sta la grande novità, la politica che funge da partener di supporto e non da “banca del territorio” perché se si vuole fare turismo e promozione del territorio è dagli stessi attori coinvolti nella filiera che bisogna cominciare e ripartire.

Alla politica la responsabilità di garantire quelle forme di tutela ed erogazione di servizi primari quali SICUREZZA, PARCHEGGI, VIABILITA, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE.

Dopo 2 ore di acceso e costruttivo dibattito tra tutti i protagonisti presenti è emersa l’esigenza di:

1. Valutare la possibilità di entrare a far parte di polo attrattivo, una sorta di MACROAREA persfruttarne economie di scala e visibilità

2. La creazione di gruppi di lavoro trasversali al fine di mettere in campo tutte le specifiche competenze del caso

3. L’individuazione e creazione di 3 pacchetti turistici da proporre al vasto pubblico attraverso EDUCATIONAL con Tour Operator e partecipazione a fiere.

Insomma, se è vero che il mattino ha l’oro in bocca c’è da riconoscere che le premesse e la buona volontà c’è tutta.