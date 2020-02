Il ​"naturoigienista" Armido Chiomento​ ospite di Abbraccio alla vita

La libreria Abbraccio alla vita (in via XXIV Maggio a Bisceglie) ospita il grande esperto Armido Chiomento giovedì 6 febbraio alle ore 19:00 per parlare di salute.

Armido Chiomento è un naturoigienista. È entrato a far parte del mondo naturista nel 1969. Ha operato da sempre per la diffusione, in Italia e all’estero, dei valori naturisti: ecologia umana e ambientale, igiene alimentare e cure naturali.

Sulla base di La salute alla portata di tutti, titolo di uno dei sui libri edito da Archio edizioni, Chiomento condurrà un incontro sull'alimentazione e sullo stato di salute di tutti noi sia adulti che bambini. Si soffermerà sull'importanza dell'alimentazione sin dai primi anni di vita, per poter offrire ai bambini un sistema immunitario più forte.

Accompagnerà i presenti alla scoperta degli alimenti e come utilizzarli al meglio per stare in salute, ma soprattutto tutti i rimedi naturali che abbiamo a disposizione: aria, sole, acqua e terra. Insegnerà l'uso dell'acqua fredda e calda, delle terre, delle argille e dei fanghi che per anni e anni sono stati parte integrante della storia dell'uomo in tutti i continenti prima del dominio assoluto del farmaco con i suoi benefici ma anche con le sue reazioni avverse.

Chi impara a interrogare il proprio corpo in tal senso e impara ad ascoltare gli impulsi che esso dà, saprà sicuramente gestire meglio le proprie emozioni e le relazioni con gli altri e l'ambiente.

L'ingresso è gratuito.