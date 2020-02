L’attrice biscegliese Rossella Di Liddo sbarca a Sanremo

L’attrice biscegliese Rossella Di Liddo sarà impegnata a Sanremo nel corso della 70esima edizione del Festival della città ligure. L’interprete, infatti, risulterà inserita nel format itinerante di Enio Drovandi e, nelle giornate musicali, affiancherà in recitazione il cantante emergente Silvio Longo in Due cuori innamorati. Intervistata ha avuto modo di spiegare: «Sto affrontando questa meravigliosa esperienza con entusiasmo, spirito di sacrificio e tanta curiosità. Una sorpresa dietro l’altra. Per me è un grandissimo onore, una gioia infinita e tutto questo voglio viverlo come una bambina, con quel sogno che attendevo si verificasse da tempo. Essendo diventata adulta, voglio godermi ogni istante del Settantesimo festival perché solo a pensare tutto questo io sto benissimo così.»

Dal 5 all’8 febbraio 2020, inoltre, l’interprete sarà coinvolta nella kermesse nell’ambito di spettacoli, interviste per radio e tv, stages, esibizioni, concerti, cabaret, danza orientale e magia. In particolare, il ricco programma di Rossella Di Liddo sarà scandito dai seguenti appuntamenti: giovedì 6 febbraio, dalle ore 11.00 alle 0re 14.00, in Top In The Voice. Una voce per sognare; venerdì 7, dalle ore 12.00, in masterclass al Palafiori con discografici e docenti (Loreta Martinez e Andrea Leprotti); sabato sera, dalle ore 21.00, riprese sigla dal vivo per format tv, cena di gala con premiazioni e spettacolo d'arte varia e cabaret.

Infine, parallelamente al progetto sanremese, l’attrice Rossella Di Liddo è stata ufficialmente inserita nel cast del film The Desperate nel ruolo di Cristina in preparazione a Roma con la regia di Giancarlo Bassi.