​“Il Mio Weekend”​, il comico biscegliese Vitantonio Mazzilli trionfa al Politeama​

Il poliedrico comico biscegliese Vitantonio Mazzilli trionfa al teatro Politeama di Bisceglie (via Montello, 2) tra gli applausi del pubblico per lo spettacolo dal titolo “Il Mio Weekend”, andato in scena giovedì 30 gennaio 2020 ad apertura della rassegna di cabaret organizzata dalla medesima struttura cinematografica e teatrale. L’evento a cura dell’attore Mazzilli ha gremito la sala, conseguendo un enorme successo di pubblico, non solo cittadino ma anche proveniente dai paesi limitrofi, tra comicità e battute, senza disdegnare un momento finale di profonda emozione.

Vitantonio Mazzilli è un affermato attore di teatro e volto presente continuativamente in molte trasmissioni regionali e nazionali. La sua comicità, sempre specchio dei tempi, raffinata e mai banale, si inserisce al meglio, con il divampare scenico dei suoi esilaranti personaggi, nel settore del cabaret.

L’attore biscegliese, sin dal 2015 diventa parte fondamentale del cast di LAB-ZELIG PUGLIA, dove si fa conoscere per l’esilarante chef italo-francese e il frizzante wedding planner. Tra i temi più esilaranti riscontriamo le vicende matrimoniali: attraverso i suoi racconti tutti possono trovare un po’ di se stessi in una chiave fresca e briosa.

Si tratta di un’eccellenza del nostro territorio, terra traboccante di proposte nuove, importanti e concrete, riconosciute a livello nazionale, da non perdere. “Il Mio Weekend” è uno spettacolo che merita di essere visto e riproposto perché i significati che porta dietro sono rilevanti, non semplicemente per far ridere.

Tra le altre attività di spettacolo e televisive, nel ruolo di attore, si ricorda Vitantonio Mazzilli per: Prisciò (2019), regia di Giorgio Trani (AntennaSud), Fritness (2015), regia di Michele Didone (AnteonnaSud – Zelig Sport), Quel nulla demente (2013), regia di Mimmo Mastandrea (Blustar TV), Manuel & Kikka (2004-2006), regia di Francesco Giase – Donatella Bianco (Telenorba).