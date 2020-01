L'associazione Libri nel Borgo Antico ha lanciato ieri sera una petizione cittadina per chiedere la realizzazione di un grande parco sul mare dedicato a don Pasquale Uva.

L'iniziativa è stata illustrata da Sergio Silvestris, Presidente del sodalizio biscegliese e da Francesco Dente, suo predecessore, nei saloni di Palazzo Tupputi.

Questo il dettaglio:

«CHIEDIAMO La realizzazione di un grande parco pubblico sul mare. LO CHIEDIAMO PERCHÉ Bisceglie è una città turistica e il mare è la più grande meraviglia del nostro paesaggio E LO CHIEDIAMO ANCHE PERCHÉ il lungomare di Bisceglie che si snoda dal porto al Ponte Lama, è totalmente privo di piazze, parchi, aree verdi e aree di aggregazione sociale, ed è costituito solo da un continuo marciapiede.

E PER QUESTO CHIEDIAMO che l’unica area sul lungomare che si presta a questa funzione, perché non ancora edificata, non sia venduta all’asta a privati ma sia acquisita dal Comune.

CHIEDIAMO che l’area di proprietà della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria ubicata tra via della Libertà, via Cala di Fano e Carrara Camposanto recentemente posta all’asta (lotto 1) sia invece trasformata in un grande parco pubblico alberato che declini fino al mare

E CHIEDIAMO CHE in questo parco siano realizzate anche quattro specifiche aree:

area dedicata all’aggregazione tra le generazioni con parco giochi per bambini, area giochi per adulti (bocce e bowling all’aperto), attrezzi per il fitness; area destinata alle famiglie, con tavoli attrezzati per il pic-nic e servizi igienici; area destinata all’aggregazione sportiva con campo di beach volley, campo di basket e rampe da skate; percorsi per la mobilità alternativa con pista ciclabile e percorsi per il running nella parte prospiciente il mare.

PER QUESTO CHIEDIAMO che questa area non sia venduta all’asta e INVITIAMO il Sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano e il commissario straordinario della Congregazione Ancelle Casa Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria avv. Bartolomeo Cozzoli ad individuare subito il percorso più vantaggioso per trasferire al Comune la proprietà di questa area.



CHIEDIAMO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE di avviare le procedure per definire la progettazione e reperire i fondi per realizzare il parco e PROPONIAMO che il parco sia dedicato a don Pasquale Uva, fondatore della Casa della Divina Provvidenza, per conservare e tramandare la memoria storica ed onorare un illuminato cittadino biscegliese che cento anni fa fondò a Bisceglie la più grande opera di carità e assistenza agli ultimi e agli emarginati del Sud Italia. Firma anche tu la petizione».