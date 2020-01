Arriva il weekend più "sospirato" dell’anno

Nel prossimo weekend il Sospiro e l’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie saranno protagonisti sul un palcoscenico autorevolissimo: il Fico Eataly World di Bologna, il grande e rinomato parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia italiana, uno dei più grandi al mondo nel suo genere, con un mercato di ben 9mila metri quadrati dedicato alle eccellenze del Made in Italy, suddiviso per tematica e filiera. Fico Eataly World nei primi due anni dalla sua apertura ha attirato oltre 5 milioni di visitatori dall'apertura, di cui il 20% dall'estero.

I pasticceri biscegliesi nelle giornate di sabato 1° febbraio e domenica 2, nell’ampio anfiteatro di forma circolare posto nel crocevia del parco e in aule didattiche, faranno conoscere il Sospiro, la storia di Bisceglie e i dolci tradizionali pugliesi attraverso showcooking, degustazioni e racconti sul territorio. Il tempio della biodiversità e dell’eccellenza agroalimentare italiana sulla propria seguitissima pagina Facebook ha definito l’appuntamento “il weekend più sospirato dell’anno” creando grande attesa per l’evento.

“Siamo entusiasti del grande evento ormai alle porte”, ha sottolineato Sergio Salerno, referente dell’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, che riunisce nove maestri pasticcieri della nostra Città. “Portare nel gotha dell’eccellenza enogastronomica italiana il nostro dolce tipico è un orgoglio indescrivibile. In linea con la filosofia di Fico Eataly World, la nostra sarà una straordinaria opportunità non solo per far conoscere ad una foltissima platea italiana ed estera il nostro dolce tipico e la pasticceria biscegliese e pugliese, ma anche per raccontare il nostro amato territorio, per unire il gusto e il bello di Bisceglie e della Puglia, la nostra storia, le nostre origini, la cultura del lavoro e la passione dei maestri pasticceri che ogni giorno con passione e dedizione si dedicano ad un lavoro che si fa interprete e depositario della nostra tradizione”.

Le Pasticcerie associate sono: Pasticceria Gelateria San Pietro, Acquafredda, Crema e Caffè, Dolce Caffetteria, Ghiottonerie, Il Cibo degli Dei, Il Forno delle Meraviglie, Moonflower, Pasticceria Trani.

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/2585867038128294/