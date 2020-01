​Raccolta differenziata, Bisceglie al terzo posto nella Bat

A Bisceglie la percentuale di raccolta differenziata diminuisce. Sono pubblici i dati di Legambiente relativi alla regione Puglia, desumibili dall’edizione 2019 del report dedicato ai “Comuni ricicloni”, ovvero a quelle città con il più alto livello di raccolta differenziata.

Sulla falsariga del documento di Legambiente, abbiamo realizzato una graduatoria del grado di raccolta differenziata nell’ambito della Bat.

In tale contesto, nei primi nove mesi del 2019 i comuni più ricicloni sono nell’ordine Barletta, Canosa e Bisceglie. Nella nostra città, dopo il picco di due anni fa, nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata scende dal 65% al 62,2%. In seguito a tale risultato Bisceglie scende dal secondo al terzo posto. Seguono, con percentuali al di sotto del 60%, Andria, Spinazzola e San Ferdinando di Puglia. Al di sotto del 50% si attestano Trinitapoli e Margherita di Savoia. È intorno al 26% la percentuale di raccolta differenziata di Trani.

In definitiva, dopo la migliore performance del 2018, Bisceglie non riesce a riconfermare la propria posizione. Eppure nel 2019 aveva ricevuto il premio di seconda categoria insieme ad altri 28 comuni pugliesi per aver registrato l’incremento più significativo nella raccolta differenziata. Va ricordato che nel 2017 Legambiente aveva inserito la nostra città fra le new entry della categoria Menzione Speciale “Teniamoli d’occhio”.

Più in generale è possibile osservare che la regione Puglia nel 2019 vede stabilizzare la percentuale di raccolta differenziata intorno al 50%, dato riferito ai primi nove mesi. Il dato resta comunque inferiore alla media nazionale (oltre il 65%) il che dimostra che nella nostra regione la cultura della raccolta differenziata si sta diffondendo molto lentamente. Per ogni altro approfondimento è possibile consultare il sito di Legambiente www.ricicloni.it.