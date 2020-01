“Vesuvião”, tra Napoli e Brasile: concerto di alta classe al Don Sturzo

Ottavo appuntamento con la settima edizione di “Scena 84”, rassegna nazionale del Teatro Don Luigi Sturzo di Bisceglie diretto da Tonio Logoluso. Domenica 26 Gennaio alle ore 18: “Vesuvião”, raffinatissimo e vibrante concerto con la stupenda voce di Brunella Selo accompagnata da quattro eccellenti musicisti, tutti napoletani: Pino Chillemi (chitarra), Dario Franco (basso), Vincenzo Racioppi (mandolino), Pasquale Benincasa (percussioni)

Due popoli che si cercano e si armonizzano rendono al meglio il concetto di libertà. “Vesuvião” è tutto questo: un viaggio appassionato tra le radici partenopee e il sentimento di vicinanza che lega Napoli ai ritmi e alle melodie brasiliane. Abbraccia la musica napoletana, dalle villanelle alle tarantelle, fino ai classici dell'800 di Bovio e Di Giacomo, affiancando il repertorio partenopeo alle forme musicali antiche e popolari del Brasile come lo chorinho e il samba, per arrivare a quelle più moderne come la bossa e il jazz di Jobim. Filo conduttore e unificatore: la vocalità raffinata, esperta, eclettica e sanguigna di Brunella Selo, accompagnata da quattro musicisti d'eccezione per un concerto ricco di bellezza, ritmo, storia, passione e trasporto.

Il concerto è abbinato allo spettacolo di danza “Sweet Swan Sway” (versione moderna del “Lago dei cigni”) del 15 Marzo: acquistando il biglietto di “Vesuviao” si ha diritto a un biglietto omaggio per “Sweet Swan Sway”. Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314. Il Teatro Don Sturzo, climatizzato e dotato di ampio parcheggio, si trova in Via Pozzo Marrone 86, adiacente alla scuola media Battisti-Ferraris. Il programma completo e dettagliato della rassegna è consultabile sul sito www.teatrodonsturzo.it