​Club per l'Unesco di Bisceglie: «Dobbiamo educare alla Pace»

Per Agire l’AGENDA 2030, A.N.D.A. (Associazione Nazionale Divisione “Acqui”) - Sezione Puglia – e Club per l’UNESCO di Bisceglie hanno organizzato l’incontro L’oblio del passato non illumina il presente per costruire il futuro che si terrà a Casamassima (BA), sabato 25 gennaio, in via Deledda 72, presso la sede A.N.S.I. territoriale.

La serata del 25 gennaio, data scelta e fortemente voluta dai Presidenti Pina Catino – Club per l’UNESCO di Bisceglie - e Vitoronzo Pastore - A.N.D.A Puglia (anche Presidente di Commissione “Storia della Grande Guerra per Educare alla Pace” del Club UNESCO di Bisceglie) - mira a celebrare il ruolo che l’educazione svolge per la pace e lo sviluppo, mettendo in evidenza due Giornate mondiali delle Nazioni Unite. I riferimenti sono al 24 gennaio, prima Giornata internazionale dell’Educazione #EducationDay #Education2030 #StandUp4HumanRights, e 27 gennaio, occasione di celebrazione della Memoria. Le due Giornate, compattate in un unico incontro-studio, saranno svolte attraverso la presentazione del libro di Vitoronzo Pastore “Stammlager l’incubo della memoria” (tre tomi), Premio Internazionale per i Diritti Umani 2017 - Omaggio a Victor Hugo, con annessa esposizione di documenti in originale e di alcuni reperti esposti in prima mondiale. La mostra, invero, sarà dedicata agli Internati Militari e casamassimesi, testimoni inorriditi dall’orrore dei Campi di concentramento nazifascisti in Germania e nei territori occupati.

Nell’incontro, moderato da Luna Pastore e Francesca Dell’Aia, interverranno: Pina Catino, Gaetano Ruocco, Antonio Pastore, Michele Miulli e Luigi Pamiotti che hanno scritto contribuiti storici ai Tomi.

Pina Catino nel suo intervento porgerà il messaggio della Direttrice Generale UNESCO madame Audrey Azoulay: «Senza un’istruzione di qualità che sia inclusiva ed equa e senza opportunità di apprendimento permanenti per tutti, i Paesi non potranno spezzare il ciclo della povertà che lascia indietro milioni di bambini, giovani ed adulti. Oggigiorno, 262 milioni di bambini e ragazzi non vanno a scuola; 617 milioni di bambini e adolescenti non sanno leggere né fare di conto; meno del 40% delle ragazze nell’Africa Sub-sahariana riescono a concludere il primo ciclo dell’insegnamento secondario e circa 4 milioni di bambini e di giovani rifugiati non vanno a scuola, le loro vite sono sconvolte dai conflitti e dalle perdite. Il loro diritto all’educazione è violato ed è inaccettabile».

L’evento gode del patrocinio morale di Accademia Italia in Arte nel Mondo, Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) Sez. Casamassima, Associazione Arma Aeronautica Casamassima, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Casamassima, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, ArcheoClub d’Italia Onlus Sede di Bisceglie e Pro Loco Casamassima associazione turistica.