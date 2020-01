Sarà un dittico a rappresentare nella stagione del sistemaGaribaldi il lavoro di Cosimo Severo e della sua Bottega degli Apocrifi, capace in questi anni, con la complicità della drammaturga Stefania Marrone, di coltivare un cantiere teatrale dedito al coinvolgimento capillare della comunità.

Cantare Shakespeare, al Politeama di Bisceglie il 24 gennaio alle 21,00, abbinato alla riscrittura di Uccelli di Aristofane, in scena il 21 febbraio, è uno spettacolo che, mettendo in scena una selezione preziosa dei Sonetti shakespeariani, è immaginato come antidoto contro la rabbia che assedia il nostro mondo. Celebrato come un inno all’Amore, è un lavoro corale, impegnato nel demolire i confini tra generazioni e razze, tra musica e parola, tra poesia e realtà. Cantare Shakespeare, grazie alla risonanza che riesce a cogliere dai versi del Bardo, è uno spettacolo che ha i tratti di un rito catartico e coinvolge una foltissima schiera di artisti: attori, musicisti e danzatori.

A dare voce ai Sonetti sono la straordinaria Nunzia Antonino, la giovanissima Rosalba Mondelli, per la prima volta in scena e il sorprendente talento ivoriano di Mamadou Diakite, richiedente asilo, ospite del CARA di Borgo Mezzanone. Le musiche originali del maestro Fabio Trimigno sono eseguite dal vivo dall’autore al violino con Matteo Fioretti (chitarre), Giuseppe Stoppiello (pianoforte), Andrea Stuppiello (batteria e percussioni), Marco Tricarico (basso) e dagli archi di Roberto Lioy (I violino), Francesca Scarano (II violino), Vincenzo Starace (viola) ed Emanuele Mottola (violoncello). Il mondo shakespeariano degli Apocrifi si popola inoltre di figuranti, guidati dalla danzatrice Rosa Merlino, celebrando una grande festa del Teatro e quella musica nella musica che ci fa perdere il senso dell’orientamento e ci regala un volo inaspettato. sistemaGaribaldi è diretto da Carlo Bruni, sostenuto dal Comune di Bisceglie con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.

