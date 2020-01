«Durante il Governo Conte 1 avevo presentato un Ordine del Giorno per l'inserimento della storia locale nel programma scolastico, accolto e mai andato in porto per via dei cambiamenti che tutti conosciamo, dal susseguirsi di ministri ai giochi di palazzo. Dal basso però, come dovrebbe sempre essere, è partita un'iniziativa che mi rende fiero e orgoglioso: il III Circolo San Giovanni Bosco di Bisceglie, la mia città natale, ha raccolto il mio input e, venerdì 17 gennaio, mi ha invitato a scuola per una giornata di confronto con i più piccoli nel contesto dell'iniziativa promossa. Ho colto l'occasione per spiegare quanto importante sia conoscere la storia dei territori, gli eventi storici che hanno reso la città, i comuni della provincia, la regione Puglia, ciò che oggi sono».

Così il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.

«La Repubblica - sottolinea Galantino - promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”: è l’Articolo 9 della nostra Costituzione, di cui siamo tanto orgogliosi. La scoperta delle proprie radici storiche e culturali necessita di stimoli tra i banchi di scuola, per questo ho ringraziato la preside Prof.ssa Maura Iannelli, la Dott.Raffaella Di Lena referente del progetto, i docenti e i bambini per avermi accolto e per avermi dato quest'occasione».