"Sole e la speranza", lettura animata di una storia d'amore

Domenica 19 gennaio alle 17:30 la libreria “Abbraccio alla Vita” ospiterà una lettura animata di “Sole e la speranza”, albo illustrato della pugliese Carmela Leuzzi. Si tratta di uno spettacolo rivolto in particolar modo a ragazzi e bambini a partire dai 5 anni.

Questo spettacolo rientra nel più ampio progetto “Una città Bambina” che consiste nel trasformare la città di Bisceglie nella città dei bambini proponendo una serie di eventi programmati nelle domeniche di gennaio.

La storia di cui ci parla l’autrice, con parole e immagini, è quella di Sole, protagonista e narratrice. Il suo racconto comincia in Nigeria, lì dove vive ancora nella pancia della mamma. È da questo luogo protetto che la bimba impara a riconoscere i suoni della sua terra, i versi degli animali, le danze e insieme a questi anche la guerra, la miseria, la paura, le lacrime della sua mamma. A questo punto nella vita di Sole entra in gioco la Speranza, quella che serve a sua madre per decidere di partire e attraversare il mare portando la sua bambina a nascere altrove.

La storia di Sole è un una storia d’amore e un inno alla vita…nonostante tutto.