L'attrice biscegliese Marilisa Protomastro ha ottenuto un ruolo molto simpatico nel film "Me contro te - La Vendetta del Signor S", che sarà in tutte le sale cinematografiche dal 17 gennaio.

Marilisa Protomastro, 28 anni, nata a Bisceglie. «All'età di 14 anni - racconta l'attrice -, spinta da una fortissima passione per il teatro, per questo magnifico posto magico, ho cominciato i miei studi dapprima presso l'accademia Orfeo, coi maestri Vito La Torre ed Elisabetta Tonon, successivamente con la compagnia dei teatranti di Enzo Matichecchia.

Poi, compiuti i 18 anni, mi sono trasferita a Roma per studiare recitazione presso l'Accademia internazionale di teatro. Ho anche frequentato l'università La Sapienza, all'indirizzo di Arti e scienze dello spettacolo e spero di laurearmi quanto prima, anche se non è facile conciliare studio e spettacolo insieme. Una giornata dovrebbe essere infinita. Ultimamente sono stata in scena con un musical a Roma e a dicembre sono stata a La Spezia, in Liguria, con uno spettacolo ideato e diretto da Leonardo D'Angelo.

Ad ottobre è uscito un cortometraggio che mi vede protagonista con Lavinia Maglietta e Francesco Tinelli, intitolato "Alisei", per la regia di Vincenzo Stigliano. Quest'ultimo sta partecipando a diversi concorsi cinematografici internazionali e per i più curiosi curiosi Questo è il trailer del film:

Diversi sono i progetti teatrali e cinematografici all'orizzonte. L'ultimissima esperienza importante è stata nel film intitolato "Me contro te - La Vendetta del Signor S", un film dove la casting director Giusy Marrone, il regista Gianluca Leuzzi e gli altri attori del film Michele Savoia, Antonella Carone e Giustina Buonomo sono tutti pugliesi. I due YouTuber sono Sofia Scalia e Luigi Calagna.

Il ruolo che ho in questo film non si può svelare, in ogni caso manca davvero poco all'uscita che sarà proprio venerdì 17 gennaio in tutti i cinema d'Italia».