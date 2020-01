​Alternanza scuola-lavoro, una opportunità da cogliere per gli studenti del Cosmai

Si rinnova la stretta collaborazione dell’IISS “S. Cosmai” di Bisceglie, diretto dal prof. Donato Musci, con le aziende del territorio al fine di facilitare l’inserimento degli alunni nel mondo lavorativo.

Da ieri, lunedì 13 fino al 31 gennaio gli alunni delle classi quarte dell’I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie sono impegnati nel PON “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE”.

Tale progetto è articolato in tre moduli, ciascuno dei quali è riservato ai tre indirizzi di studio attivi presso la sede biscegliese dell’Istituto. Nella fattispecie, per l’indirizzo Socio sanitario i ragazzi faranno la loro esperienza e acquisiranno competenze professionali e relazionali presso “Universo salute S.r.l. – Opera Don Uva” a Bisceglie, operando sia nell’area ospedaliera che in quella extraospedaliera; gli alunni dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica saranno accolti da quattro imprese locali al fine di consolidare le competenze relative all’utilizzo di attrezzature e impianti nonché di migliorare i saperi multidisciplinari in ambio tecnologico, economico, organizzativo, di efficienza energetica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, gli studenti dell’indirizzo Odontotecnico si recheranno presso laboratori specializzati dotati di sistemi digitali CAD – CAM, dislocati sul territorio di Modugno, Andria, Barletta e Bisceglie con l’obiettivo di acquisire le competenze per la realizzazione di protesi dentarie attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.