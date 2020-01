L’epifania di sistemaGaribaldi a Bisceglie è segnata come di consueto dall’avvio dell’itinerario dedicato ai più piccoli. Ad inaugurare la sequenza è Il Principe Mezzanotte, lunedì 6 gennaio, alle 18,00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, uno spettacolo concepito e diretto da Alessandro Serra, certamente uno dei registi più apprezzati del momento.

Il Principe, perdutamente innamorato del buio e delle stelle, il cui nome deriva dall’ora della sua nascita, è vittima di una maledizione che la strega Valeriana gli ha inflitto: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Allora, per sottrarsi a questo destino decide di non innamorarsi mai e si rinchiude in un maniero fumoso dove vive da solo, triste e malinconico, in attesa che qualcuno sciolga la maledizione. Ma che succede? Qualcuno è entrato nel castello? C’è un gran trambusto, inseguimenti, porte che sbattono, luci che vanno e vengono, a quanto pare la storia sta per avere inizio. Un carosello di personaggi buffi e grotteschi animano questa fiaba delicata e romantica che il giovane pubblico è invitato ad “abitare”.

Accolti da un personaggio dalla cadaverica maschera, bambini e adulti, in una sala spoglia di tutto tranne che di un bianco comò, dovranno decidere se intraprendere o meno questo viaggio. Se poi decideremo di oltrepassare la soglia, forse proprio dentro una sala del castello, al pari dei protagonisti, potremo vivere le emozioni del racconto “come se” fossero la “realtà”. Per così dire “in scena”: Andrea Castellano, Marco Vergati, Silvia Valsesia. Affatto secondarie le ombre di Chiara Carlorosi.

Botteghino aperto dal martedì al sabato presso il Teatro Garibaldi, dalle 18,00 alle 20,00 e dalle 17,00 alle Vecchie Segherie il giorno dello spettacolo. I posti sono solo cento e vale la pena prenotare: sistemagaribaldi@gmail.com o 371.1189956. Lo spettacolo si replica in matinée il 7, in doppia replica alle 9,000 e alle 11,00, ma i matinée sono già tutto esaurito.