Nuova allerta gialla in Puglia per raffiche di vento. Temperature in calo

Non l'Epifania ma il vento porterà via le festività di fine e inizio anno: la Protezione civile ha emesso allerta gialle per vento in tutta la Puglia. Previsti venti forti o di burrasca nord-orientali e mareggiate lungo le coste. L'allerta è valida dalle 12 del 5 gennaio e per le successive 24 - 30 ore.

Nei prossimi giorni previsto anche un netto calo della temperatura.