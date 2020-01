«“Bisceglie illuminata” è un’associazione pensata, creata e costituita interamente da ragazzi, che ha come scopo principale quello di promuovere tutte quelle attività volte a migliorare la città di Bisceglie mettendo in atto una serie di azioni volontarie che siano proficue per la comunità tutta e che avvicinino, ma allo stesso tempo responsabilizzino un numero sempre più elevato di giovani sui problemi della nostra società, spronandoli a ricercare soluzioni ingegnose e innovative».

A ribadirlo in una nota è Alberto De Toma a nome della stessa associazione.

«L’associazione - prosegue - non ha finalità di lucro, ma agisce per guidare il riscatto delle menti più giovani, riscontrando di fatto sin dai primordi un’ampia partecipazione e interesse da parte delle giovani generazioni. I temi affrontati e da affrontare ancora sono i più disparati e spaziano dalla cultura allo sport e all’intrattenimento rivitalizzante per la città. Particolarmente privilegiata è la tematica della tutela ambientale e della sensibilizzazione su tutto quanto ne concerne.

La piccola fama guadagnata con la messa in onda del servizio di “Linea verde”(programma di Rai 1) sulla città di Bisceglie, in cui i volontari di “Bisceglie illuminata” sono stati immortalati dalle videocamere mentre erano impegnati a ripulire la “spiaggia della Torretta”, è servita da rampa di lancio per la nostra squadra. Nel corso dell’estate le attività non si sono mai fermate, “La settimana della solidarietà” con l’annessa raccolta farmaci/alimentare, patrocinata dalla Caritas cittadina e il torneo “Pallavolo sotto le stelle” a cui hanno partecipato più di cento ragazzi, sono soltanto alcuni esempi.

Anche nel corso del periodo autunnale le iniziative non sono mancate come convegni sulla tematica ambientale, pulizie straordinarie della città, concerti e anche altri progetti come il Natale Illuminato svoltosi in via xxiv maggio. Il 2020 sarà lo scenario di tante nuove iniziative,migliorare la nostra città sarà una sfida ardua ma non impossibile».