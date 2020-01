​Gran Galà di Capodanno​ il 2 gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Per cominciare il 2020 con una nota lieta, non c'è di meglio che festeggiare il nuovo anno in musica: la grande musica dello Storico Premiato Gran Concerto bandistico "Biagio Abbate" diretto dal Maestro Benedetto Grillo.

Un appuntamento con la più alta tradizione musicale ospitato nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. L'appuntamento è fissato per questa sera, giovedì 2 gennaio, con inizio alle 20.20, con il Gran Galà di Capodanno: l'occasione per ripartire con il ritmo giusto, per un anno da favola.