“La fabbrica di Stelle” è uno spettacolo teatrale e musicale ricco di spunti di attualità, una storia di fantasia che sensibilizza al rispetto dell’altro con accenni al problema tristemente attuale del bullismo.

E’ un progetto di INCLUSIONE SOCIALE che afferisce all’Ufficio Terzo settore ed è l’espressione di un lavoro quotidiano delle educatrici: Anna Pizzolo, Amalia Mastrototaro, Angela Mazzilli, Maria Conte, Maria Brescia, della maestra d’arte Maria Maddalena Paradiso, insieme agli altri componenti dell’equipe (medici, psicologi, coordinatrici, infermieri, OSS, assistenti sociali e fisioterapisti) della 3° Unità Operativa dell’Istituto Ortofrenico e degli ospiti di “Universo Salute. Opera Don Uva. Bisceglie”.

In questa storia vengono portati alla luce i valori umani insiti nella festa del Natale: amore, rispetto, accoglienza e solidarietà. La storia è quella di Hally, una stella speciale, con una forma un po’ diversa e per questo derisa e isolata dalle altre stelle. Hally fugge via e diventa una stella senza meta, fino a quando non si scoprirà che invece è destinata ad essere una stella CON-META: quella a cui spetta l’importante compito di illuminare la Notte di Natale. Hally si dimostrerà una stella con un grande cuore, capace di perdonare anche quelle stelle bulle che l’avevano fatta tanto soffrire.

Il debutto del recital si è svolto il 20 Dicembre ed è stato replicato il 30 Dicembre in R.S.A. Prossimo appuntamento il 2 Gennaio presso Villa San Giuseppe, sala multimediale R.S.A. dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

Alla rappresentazione di martedì 30 dicembre è intervenuto il direttore amministrativo Marcello Paduanelli che ha portato i saluti e gli auguri di buon anno a operatori e ospiti del dott. Paolo Telesforo. Fra gli intervenuti anche gli ospiti dell'associazione onlus di Bisceglie Pegaso.