Parte a Gennaio “Children 84”, rassegna di teatro per bimbi e famiglie del Don Sturzo

È aperta la campagna abbonamenti per la sesta edizione di “Children 84”, rassegna di teatro ragazzi del Teatro Don Sturzo di Bisceglie diretto da Tonio Logoluso. Quattro avvincenti spettacoli domenicali dedicati a bimbi e famiglie, molto vari per genere e argomenti. Apre la rassegna, domenica 19 Gennaio alle ore 18, la compagnia Pat Teatro con “Colorful”, fantastico viaggio d'avventura in un gradevolissimo spettacolo strutturato tra teatro d'attore e stupendi pupazzi animati, immersi in una scenografia colorata e modulare per accompagnare il protagonista alla scoperta del mondo e della vita.

Seguirà, il 16 Febbraio, “Pulcinella all’inferno” della compagnia Fattoria degli artisti, che racconta le buffe e curiose disavventure della celebre maschera napoletana attraverso altre maschere storiche della Commedia dell’Arte. Il 22 Marzo è la volta di “Mettici il cuore” di Nina Theatre, originalissimo spettacolo di figura e di oggetti, di grande impatto emotivo; domenica 5 Aprile chiuderà la rassegna la compagnia Arterie Teatro con “Il giornalino di Gian Burrasca”, dove rivivremo le storiche marachelle di Giannino Stoppani in un carosello di giochi, burle e situazioni molto divertenti.

Il Teatro Don Sturzo, climatizzato e dotato di ampio parcheggio, si trova in via Pozzo Marrone 86, adiacente alla scuola media Battisti-Ferraris. Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314.