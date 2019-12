Prestazioni 118 effettuato nella Bat, Delle Donne: "Regolarmente pagate"

"Con determina 1747 del 23/12/2019 e relativi mandati sono state regolarmente pagate le prestazioni effettuate dal 118 sul territorio Bat": così Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt, risponde a quanti hanno in questi giorni lamentato i presunti mancati pagamenti. "Non ho bisogno di commentare - continua il Direttore Generale - per noi parlano gli atti e i numeri. Le determine sono regolarmente pubblicate sul nostro portale e i mandati di pagamento sono contestuali. Abbiamo provveduto a pagare le prestazioni rese per il mese di Novembre a tutte le Associazioni attive sul territorio". "Trovo davvero sterili le polemiche che si sono succedute in questi giorni - aggiunge il Direttore Generale - a fronte di un atteggiamento, il nostro, che è sempre stato rispettoso del lavoro svolto. Invito tutti coloro che hanno scritto di "mancati pagamenti", che hanno polemizzato sull'assenza della Asl e hanno alimentato una catena di polemiche a leggere la determina citata e a rettificare quanto dichiarato".