Canti, recite, poesie e coreografie​. In scena gli alunni del IV Circolo Didattico​

"C'era una volta il Natale". Tutti noi ricordiamo la magia del Natale, lo stupore dei regali, la gioia di andare a pranzo dai nonni, la voglia di ascoltare poesie, il divertimento di giocare con i cuginetti. Ci si sentiva parte di qualcosa di grande e molto rassicurante. Perché come dice il psicologo Reuven Feuerstein "Un bambino per essere sicuro di sé deve sapere che non viene dal nulla, che alle sue spalle ci sono delle tradizioni ricche di esperienze e saggezza".

Gli alunni di scuola Dell infanzia del IV circolo didattico delle sezioni C D M e L, insieme alle loro docenti (Vincenza Martina, Roberta Capurso, Mara Rubini, Nunzia Ferrante, Pasqua Caprioli, Annamaria Todisco, Maria Teresa Sterlaccio, Mara Altamura e Flavia Smurro) sono stati coinvolti in un progetto relativo alle festività natalizie che ha avuto come esito una manifestazione, alla presenza dei genitori.

Gli alunni di 3 4 e 5 anni si sono esibiti in canti, recite, poesie e coreografie, alla presenza dei genitori.