Festa natalizia giovedì pomeriggio nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo per i bambini delle sezioni “O”e “U” della Scuola dell'Infanzia “Falcone e Borsellino”di Bisceglie.

I bambini, in maglia rossa e fiocco dorato come si addice ad un coro delle grandi occasioni, si sono esibiti in canti e poesie i cui temi vertevano sui valori della pace, amore e amicizia sui quali il periodo natalizio invita a riflettere lanciando il messaggio che non rimangano nell'"Incantesimo di Natale" ma ispirino la vita di tutti i giorni. L'atmosfera si è ulteriormente impreziosita di suggestione con l'entrata dei piccoli di 3 anni che hanno animato la Natività.

Don Giuseppe Abbascià, parroco di Sant’Andrea, ha contribuito al momento di festa con alcune riflessioni sul Natale e con la benedizione dei Bambinelli che ciascuna mamma ha portato all'altare dando vita ad un grande abbraccio finale.