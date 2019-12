Gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del IV Circolo, plesso Salnitro, insieme alle loro docenti, hanno dato vita al Presepe Vivente, aperto al pubblico il 19 e 20 Dicembre, dal titolo "GESU' E I BAMBINI".

Nei giorni 21, 22 e 28 dicembre, dalle 19,30 alle 21,30, nella Chiesa di Santa Margherita, è visitabile il presepe artistico.

Una scuola che rinasce trova nel Natale il suo tempo migliore.

Tornate nel loro plesso, le docenti dì scuola primaria e dell’infanzia di Salnitro, hanno voluto far sì che questo momento particolare dell’anno fosse carico di emozioni profonde. Lavorare insieme, ancora una volta, dopo l’esperienza della festa dei nonni ad ottobre, è sembrato quindi naturale. Unire le forze, le capacità, l’estro, la creatività di ciascuno ha così permesso di mettere in moto una macchina dagli ingranaggi che hanno funzionato in un sincrono perfetto. Realizzare il presepe vivente è nata come un’idea, era qualcosa di embrionale che nell’arco di un mese ha portato a ben altro, molto altro. Docenti, alunni, collaboratori e alcuni genitori hanno desiderato, voluto e messo in atto quell’idea, attraverso un lavoro che ogni giorno si è sviluppato sempre più. È così che il progetto “Gesù e bambini”ha avuto la possibilità di diventare reale e di sorprendere persino quanti ne sono stati gli artefici.

Il numero dei visitatori è andato ben oltre ogni aspettativa nei due giorni in cui il presepe è stato aperto al pubblico, dopo l’inaugurazione di Don Franco Di Liddo, che ha speso parole dolcissime per i bambini ed elogiato l’impegno di tutti.

Un fiume di visitatori stupiti ha reso speciali questi due giorni, in una scuola che ha assunto un aspetto completamente diverso e in un’atmosfera d’incanto.

“Un ‘atmosfera calda e familiare pervade la scuola Salnitro stasera… “sono state infatti le parole che il sindaco Angarano ha voluto lasciar scritte, così come hanno fatto moltissimi altri visitatori.

Parole bellissime che lasciano il segno.

Ancora una volta la passione e la dedizione, insieme all’amore per la propria professione si sono dimostrate carte vincenti.

Tutto parte sempre da un’idea, una semplice idea, e poi può diventare, grazie alla collaborazione di tutti, un significativo percorso di continuità.

E così lavorare insieme, mettendo a frutto le potenzialità di ciascuno, ha reso possibile ciò che forse non sarebbe stato neppure immaginabile.