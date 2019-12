Prima ancora di estrarre il primo numero della Tombolata della solidarietà, BisceglieLive.it ha già vinto la sua sfida: regalare un sorriso ad ognuno dei 30 bambini di Villa Giulia. L'arrivo di Babbo Natale con il suo sacco pieno di doni resterà impresso nella mente degli organizzatori di questo straordinario momento di festa, oltre che dei bambini che già pregustano un momento di serenità.

E' questo il gustoso preludio all'appuntamento in programma questa sera, sabato 21 dicembre, con inizio alle ore 18 in via Aldo Moro: una tombolata di Natale in strada promossa in collaborazione con i commercianti biscegliesi.

L’iniziativa ha visto la collaborazione dei commercianti di via Aldo Moro con il sostegno di Confcommercio e col patrocinio morale del Comune di Bisceglie.

Dopo la tombolata, la festa continua con un djset con Pako Carlucci e Ignazio Ricchiuti.

Naturalmente i commercianti da soli non bastano. C'è bisogno del grande cuore dei biscegliesi. Come fare? Semplicissimo, basta acquistare una cartella della tombola e giocare con la solidarietà. Il ricavato, infatti, sarà interamente devoluto all'acquisto di giocattoli per i bambini di Villa Giulia. Una occasione che certamente i biscegliesi, grandi e piccoli non vorranno perdere.

