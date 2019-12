​Nostalgia di Dio, in esclusiva regionale al Teatro Politeama Italia

È Nostalgia di Dio il potente titolo, in esclusiva regionale, che segna il secondo appuntamento, venerdì 20 dicembre, alle 21,00, della stagione teatrale che sistemaGaribaldi propone a Bisceglie, al Teatro Politeama Italia, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e del Teatro Pubblico Pugliese.

D’altro canto, il cartellone diretto da Carlo Bruni promette Cose dell’altro mondo.

Allora: ecco a voi il teatro di Lucia Calamaro!

Drammaturga, regista e attrice, formatasi tra Montevideo, Parigi e Roma, dal 2003 ha incominciato a coltivare quella scrittura scenica che la porterà nel 2011 a realizzare L’origine del mondo, con cui ha vinto 3 premi UBU. Premio Enriquez per regia e drammaturgia nel 2012, è ormai riconosciuta come una delle più importanti drammaturghe italiane. Così, dopo gli apprezzamenti già ricevuti dal pubblico di Bisceglie con La vita ferma, torna in Città con lo spettacolo presentato all’ultima Biennale di Venezia, confermando una chirurgica capacità di raccontarci che i suoi attori, Alfredo Angelici, Cecilia Di Giuli, Simona Senzacqua e Francesco Spaziani, ci restituiscono con assoluta naturalezza.

“Nostalgia di casa potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo - ci segnala la stessa autrice, associando alla casa gli affetti famigliari - Gli affetti sono l’unica dimensione rimasta che mi rapporti al sacro. Il mondo ci limita, la casa ci accoglie e ci espande. Ed è in questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono l’altra domanda su cui si annoda, senza scioglierla, questo spettacolo. I figli da piccoli in particolare, in quanto piccoli Dei onnipotenti. Influenzata dalla favola che ci hanno raccontato, illustrata dalle infinite madonne con bambino, il mio immaginario cattolico infantile si è ancorato lì. È lì, prima dei 10 anni, su quelle immagini, che l’impressione indelebile mi si è formata: quella di un Dio bambino, visto dalla prospettiva della madre”. Lo spettacolo “si muove in questo strano crocicchio tra la nostalgia di casa e la nostalgia dell’infanzia onnipotente, che mi è maturato dentro ultimamente, senza capirlo ancora del tutto. Tutti i bambini sono figli. Dio è un bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono Dio? Chissà. Comunque sia, una cosa si sa: per le madri, i figli, non crescono mai” (Lucia Calamaro).

Una scelta, quella del cartellone biscegliese, che ambisce a segnalare la vitalità della scrittura scenica contemporanea, sovente trascurata in un'Italia che stenta a rinnovare il suo repertorio teatrale, prigioniera di un'avversione alla scoperta che invecchia il teatro e il pubblico. Una scelta che non si può perdere.