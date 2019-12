​Villaggio di Babbo Natale, tutti i prossimi appuntamenti

Continuano gli eventi proposti dal “Villaggio di Babbo Natale”. Eventi musicali - precisano gli organizzatori - svolti fin'ora in piazza Vittorio Emanuele completamente sostenuti dagli organizzatori del Villaggio e che sono stati tenuti al di fuori del perimetro che delimita il villaggio natalizio per animare al meglio il Natale biscegliese in piazza Vittorio Emanuele.

Domenica 22 dicembre in piazza Vittorio Emanuele ci sarà la Bassa Musica della Città di Molfetta dalle 18.00 alle 19.30 a cui seguirà alle 20.00 il concerto a cura della Schola Cantorum Mater Misericordiae della parrocchia S.M.M. di Misericordia di Bisceglie.

Inoltre partono il “Friday on Ice”

“FRIDAY ON ICE” - eventi sulla pista di ghiaccio.

Venerdì 20 dicembre: serata anni ‘80

Venerdì 27 dicembre: fiaccolata di fine anno a ritmo di Latino Americano

Venerdì 3 gennaio: balli di gruppo

Inoltre mercoledì 31 dicembre dalle 11.00 alle 19.00 accoglieremo il nuovo decennio con le musiche che hanno fatto la storia dal 2010 fino al 2019.