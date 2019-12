Fondazione Dcl, sabato 21 dicembre il concerto natalizio con le “Verdi Note” dell’Antoniano

Uno spettacolo dedicato ai più piccoli ed alle loro famiglie, pronto a far cantare e ballare tutti nel segno della pace, la solidarietà, l’amicizia e l’accoglienza. Protagonista del tradizionale concerto natalizio organizzato dalla Fondazione DCL (Donare – Condividere – Liberare) presieduta da Lucia Di Ceglie sarà il coro “Le Verdi Note” dell’Antoniano di Bologna, che si esibirà sabato 21 dicembre sul palco del rinnovato Teatro Politeama di Bisceglie (porta alle ore 20.15, sipario alle 21.00).

Nato trent’anni fa a Bologna da un’idea di Mariele Ventre, indimenticabile fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, il coro “Le Verdi Note” è composto da circa 20 ragazzi a partire dai 15 anni. La preparazione corale è affidata al maestro Stefano Nanni, mentre regia teatrale e preparazione vocale a Fabiola Ricci. La direzione artistica e organizzativa è di Sara Casali e Alessio Zini, da sempre legati all’Antoniano in veste di coristi, autori e collaboratori.

Diverse sono le attività discografiche, concertistiche e televisive a cui il gruppo ha preso parte dal 1989 ad oggi, all’interno di co-produzioni Antoniano-RAI tra cui “Zecchino d’Oro“, “Festa della Mamma”, “Lo Zecchino di Natale”, “L’attesa”. Il repertorio de “Le Verdi Note” si divide tra inediti e cover: si spazia dal pop al rock, dal gospel al canto liturgico, in questa circostanza non mancherà lo spazio riservato all’interpretazione di canti natalizi.

Numerosa l’attività concertistica in tutta Italia: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Le attività del gruppo sono spesso finalizzate ad iniziative benefiche e di solidarietà, tratto distintivo delle Verdi Note che, oltre ad essere scuola di musica, sono anche “palestra” per l’esercizio di valori come amicizia e fratellanza che da sempre caratterizzano lo spirito dell’Antoniano.

Il concerto de “Le Verdi Note” - a cui si accede esclusivamente con invito, da ritirare presso “Bon Ton” Ciccolateria, in Piazza Margherita 8 - è gratuito, con contributo di solidarietà a favore della Fondazione DCL.