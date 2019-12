​“La parola che cura”​, fare della lettura uno strumento di inclusione

Una virtuosa complicità tra il Circolo dei lettori - Presidio del libro di Bisceglie e Universo Salute, allocata spesso in luoghi altri quali La Libreria Vecchie Segherie Mastrototaro e presso il sistema Garibaldi, e con il contributo della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Bisceglie, ha dato vita, sin dal 3 luglio, al lungo percorso de “La Parola che cura”.

Materialmente sviluppatosi lungo sei mesi di laboratori, workshop, spettacoli, concerti, eventi culturali, tesi a coinvolgere ospiti, pazienti, loro familiari ed operatori della grande istituzione cittadina “Opera Don Uva”, il progetto ha voluto aprire la struttura alla città, e, nello stesso tempo, aprire la città ad una relazione tra mondi diversi, puntando ad un centro comune pur partendo da margini o vicende diversificate di vita.

Ed ancora “La parola che cura” prova a scommettere sul fare della lettura, dell’arte e della cultura,strumenti ed occasioni di inclusione, di persone e dei loro disagi, di luoghi e delle loro potenzialità, di culture e delle loro peculiarità: una inclusione la più ampia possibile, che, specie in questa comunità cittadina,ci riguarda tutti… nessuno escluso.

Ci piace, infatti, segnalare che lungo il percorso ci hanno affiancati e sostenuti anche la Associazione Arià, la Libreria Abbraccio alla vita, l’ Associazione Mirabilia, l’Associazione Nuova Accademia Orfeo, l’ Associazione Tandem ed il Liceo L.da Vinci.

Ed è a tutti, nessuno escluso, che ci piace dedicare l’evento, in occasione del Natale, in programma per mercoledì 18 dicembre, presso la sede della Biblioteca “Opera Don Uva”, con ingresso in Via G.Bovio, a partire dalle ore 18,00.

Siamo quindi felici di invitare tutti coloro che, in quel luogo e per quei temi, ritengano di dover essere partecipi e testimoni di un altro modo di vivere la comunità cittadina…nessuno escluso.