​Anche per il 2020 torna “U Calannèrie 2020 de Vescègghie” ​

“U Calannèrie 2020 de Vescègghie” è il calendario dialettale biscegliese nella sua terza edizione il cui tema è la storia attraverso i monumenti di Bisceglie.

Giorni, mesi, proverbi, note, poesie, tutto rigorosamente in dialetto, con etimologia di parole dialettali, modi di dire e istruzioni per l’uso. Voluto dal concittadino Vito Antonino, alias “U Chiazzéire”, come negli anni precedenti, il calendario coniuga l’amore per la biscegliesità con la solidarietà.

A tale scopo “U Calannèrie de Vescègghie 2020”, a tiratura limitata, è reperibile presso:

1. “U Chiazzéire” di Vito Antonino in Via M. Panunzio, 44 - Bisceglie

2. “Prendi Luna” Book & More - Via O. Tupputi 15 - Bisceglie