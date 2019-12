​Tombolata di Natale in via Aldo Moro per acquistare doni per i bambini di Villa Giulia

Ancora una volta i commercianti sono i protagonisti del Natale 2019 a Bisceglie. Dopo aver assicurato un cartellone di eventi e di animazione, oltre alle luminarie per le vie urbane, ora si danno anche alla solidarietà nei confronti dei piccoli ospiti di Villa Giulia.

Il prossimo 21 dicembre, infatti, è in programma una Tombolata di Natale per raccogliere fondi per poter acquistare giocattoli da donare ai bambini di Villa Giulia.

L’iniziativa ha visto la collaborazione dei commercianti di via Aldo Moro ed il contributo di Confcommercio

L’appuntamento con la Tombolata di Natale è fissato per il 21 dicembre in via A. Moro con inizio alle 17. A seguire djset con Pako Carlucci e Ignazio Ricchiuti.

A breve sarà completato l’elenco dei commercianti aderenti all’iniziativa che saranno tutti citati.