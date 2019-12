​"Ho sognato un mondo", 110 allievi dell'Accademia Biagio Abbate al Politeama

Lunedì 16 dicembre alle 20.00 l'Accademia Biagio Abbate sarà in concerto al teatro Politeama Italia di Bisceglie con lo spettacolo "Ho sognato un mondo".

Regista della serata la direttrice dell'accademia Enza Martina. In scena 110 allievi e i loro straordinari maestri.

Fil rouge dello spettacolo il tema della pace. Attraverso la musica gli allievi racconteranno di un mondo tutto ancora da costruire, del viaggio lungo e difficile di chi affronta ogni giorno l'indifferenza. Il Natale sarà quindi occasione per parlare di pace e diritti umani. Le varie performance saranno per ogni allievo un disvelarsi, per scoprire e stupirsi delle proprie emozioni riuscendo anche a trasmetterle. Sarà uno spettacolo indimenticabile poiché attraverso lo studio e la pratica del "suonare insieme" l'Accademia si impegna a far vivere agli allievi l'esperienza tangibile completa ed emozionante di un concerto dal vivo.

La musica diventa, ancora una volta per gli allievi, veicolo di crescita morale ed etica. Natale è davvero il momento in cui, se si parla di pace, bisogna impegnarsi a costruirla.

Enza Martina conclude con una frase celebre: «Ogni grande sogno inizia con un sognatore. Ricordate sempre: avete in voi la forza, la pazienza e la passione per raggiungere le stelle e per cambiare il mondo. È questa la frase che ha ispirato il nostro concerto e che i nostri allievi porteranno nel cuore come messaggeri di pace».