​Rievocazione Storica de “I Tre Santi della Sagina”​, ecco il programma

Cresce sempre più l’attesa per la prima edizione della rievocazione storica de “I Tre Santi della Sagina”, organizzata dall’Associazione Culturale Trani Tradizione. La manifestazione è in programma dal 29 al 31 luglio, e toccherà i luoghi più simbolici e conosciuti del centro storico biscegliese, coinvolgendo Cattedrale, Museo Diocesano (mostra fotografica), porto, palazzo Ammazzalorsa, piazza Vittorio Emanuele, largo Castello e Torrione Sant’Angelo.

L’evento sarà presentato ufficialmente venerdì 29 luglio al Museo Diocesano, messo a disposizione dall’Arcidiocesi, e sarà seguito da uno spettacolo di fuoco con i Draghi di “Trani Tradizioni”. Sabato 30 luglio, in piazza Duomo, inizierà la rievocazione storica con “Il sogno di Aedeodonato”, per poi replicare in piazza Vittorio Emanuele II. Concluderanno la serata il Giullar Cortese (Gianluca Foresi) e il gruppo musicale de “ I Bardomagno”.

Infine, domenica 31 luglio, ci sarà il corteo storico: partendo da largo Castello, si snoderà per tutte le principali vie cittadine, per giungere prima in Cattedrale, dove avverrà la traslazione dei Santi e poi a palazzo Ammazzalorsa, con uno spettacolo di luci e fuoco. La rievocazione si concluderà in piazza Vittorio Emanuele II con l’esibizione del gruppo musicale “I Bardomagno”.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

Venerdì 29 luglio:

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 è possibile visitare il Museo

Diocesano, per la visita guidata prenotre al numero 349.4158559 - 347.8857236;

- Ore 19:30 Museo Diocesano: presentazione dell'evento " I tre Santi della Sagina", saranno

presenti: Sindaco, Assessore alla Cultura, Presidente associazione “Trani Tradizioni”, direzione

artistica, storici della città di Bisceglie (la cittadinanza è invitata);

- Ore 21:00 Torrione Sant’Angelo: spettacolo di fuoco con i Draghi di Trani Tradizioni



Sabato 30 luglio:

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 è possibile visitare il Museo

Diocesano, per la visita guidata prenotare al numero: 349.4158559 a 347.8857236;

- Ore 20:00 Piazza Duomo: il narratore racconta la storia del martirio dei tre Santi: Mauro,Sergio e Pantaleone;

- Ore 20:20 Piazza Duomo: “Il Sogno di Adeodonato”;

- Ore 21:00 Piazza Duomo; partenza corteo storico;

- Ore 21:15 Piazza V. Emanuele: saluto autorità;

- Ore 21:30 Piazza V. Emanuele: “Il Sogno di Adeodonato” (replica);

- Ore 22:15 Piazza V. Emanuele: gruppo musicare “I Bardomagno” e il Giullar Cortese

“Gianluca Foresi”.



Domenica 31 luglio:

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 è possibile visitare il Museo

Diocesano, per la visita guidata prenotare al numero: 349.4158559 a 347.8857236;

- Ore 19:30 Largo Castello: partenza corteo storico per le vie cittadine, percorso corteo storico: Largo Castello, Corso Umberto, Via Panunzio, Corso M. R. Imbriani, Via XXIV Maggio, Via Monte San Michele, Via A. Moro, Via Dondolo, Piazza V. Emanuele (dir. San Lorenzo), Via G. Marconi, Via La Marina, Via Trento, Via G. Frisari, Via Card. dell’Olio, arrivo Largo Duomo;

- Ore 21:00 Piazza Duomo: arrivo corteo “Traslazione dei Santi”;

- Ore 21:30 Palazzo Ammazzalorsa: giochi di luce e fuoco;

- Ore 22:30 Piazza V. Emanuele: serata conclusiva con il gruppo musicale “I Bardomagno”.