Unitre Bisceglie, il nuovo Direttivo: confermata la presidenza di Anna Maria Pignatelli

Mercoledì 15 giugno 2022 l’UNITRE di Bisceglie ha rinnovato con regolari votazioni il Consiglio Direttivo, riconfermando la Presidente Anna Maria Pignatelli. Il Consiglio risulta così composto: Giuseppe D’Andrea, M. Antonietta De Pinto, Ida Musci, Giovanni Sciacqua, Neri Verdirosi e Tiziana Verdirosi.

Il 28 maggio scorso, l’UNITRE ha concluso l’A.A. con una serata speciale presso il Teatro Politeama Italia: la Presidente nel discorso di chiusura ha ripercorso gli eventi, molteplici e di varia natura, che hanno caratterizzato il triennio (divenuto quadriennio per esigenze legate all’emergenza sanitaria). Ha illustrato le difficoltà derivate da un anno di inattività, causa Covid, ma ha anche evidenziato l’ottimo numero di soci dell’ultimo anno che ha superato tutte le più rosee aspettative.

In più, nel corso della cerimonia di chiusura, è stato consegnato un Attestato di Merito, come decana dei docenti UNITRE, alla prof.ssa Cecilia Martucci che, pur avendo rinunciato al proprio Corso di “Racconti di viaggio”, assiduamente continua a frequentare le lezioni degli altri colleghi. La presidente Pignatelli, inoltre, ha tenuto a ringraziare tutto il corpo docente definendolo “fiore all’occhiello” dell’Associazione e gli amici del Consiglio Direttivo per l’efficace supporto nella gestione dei grandi problemi creati dal Covid. Un pensiero sentito è stato anche rivolto al compianto prof. Enzo Papagni, suo predecessore. Nella serata del 28 maggio il pubblico numeroso ha assistito ai saggi di Ballo di Gruppo, Canto Corale, Chitarra e Teatro. Molti sono stati gli applausi a sottolineare la bravura e il “coraggio” degli amici che si sono messi in gioco esibendosi sul palcoscenico del Politeama: per i più è stata la prima occasione in cui essere protagonisti su un vero palco. La serata si è conclusa con l’arrivederci a presto e l’invito a tutti i presenti a tesserarsi ancora e frequentare l’UNITRE.

Nei giorni precedenti ai saggi si era svolta la Mostra “Fantasia e creatività” con l’esposizione al pubblico dei manufatti dei Laboratori Creativi, di Arti femminili e di Tecniche pittoriche, dimostrando che l’UNITRE è antidoto alla solitudine, possibilità di dare sfogo a talenti sopiti, gioia di ritrovare vecchie amicizie o di tesserne nuove, in sintesi “voglia di vivere”.