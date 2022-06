Torrione in festa, serata di Storia delle mura in dialetto biscegliese

«Nasce da una semplice voglia di stare insieme per regalare alla città un momento che racconti la nostra cultura, il nostro dialetto, i prodotti della nostra terra. Da diverso tempo condividiamo l'esperienza de "U Calannèrie de Vescègghie" in cui c'è già stata una prima sperimentazione di collaborazione tra associazioni del territorio come" La Canigghie" e " Biciliae, una azienda locale privata "U Chiazzèire", la Cooperativa Uno tra Noi e il Comune di Bisceglie. É un momento di incontro cui tutta la cittadinanza é invitata in un sito di una bellezza incredibile che si affaccia direttamente sul nostro porto ovvero il piazzale del Torriine S. Angelo nei pressi della chiesa del Santissimo».

Così Angela Quatela, in rappresentanza della Cooperativa Uno tra Noi, presenta l'appuntamento di questa sera, giovedì 16 giugno, con inizio alle 19.45, dal titolo: TORRIONE IN FESTA.